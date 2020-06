Comprometida com a luta contra as alterações climáticas, a Seat conseguiu reduzir a sua pegada ambiental em 43% nos últimos dez anos.

Entre os muitos números que a Seat divulgou, destaca-se os 63% menos de emissões de CO2 derivadas da produção e os 38,5% de redução de resíduos em doze meses. O objetivo agora é reduzir o impacto ambiental da fábrica de Martorell em 50% até 2025, tendo em 2019 a Seat investido 27 milhões de euros em iniciativas ambientais.

Christian Vollmer, vice-presidente de produção e logística da Seat, afirmou que “a Seat tem um claro compromisso com o ambiente. É por isso que há anos que trabalhamos com o objetivo de minimizar ao máximo o impacto ambiental relacionado com a nossa atividade. Desde 2010, conseguimos reduzir a nossa pegada em 43% e reduzir as emissões deCO2relacionadas com a produção em 65%. O nosso objetivo é continuar a melhorar dia após dia e assim poder contribuir para a proteção do planeta”.