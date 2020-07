O jornal “La Razón” premiou a Seat com um galardão especial devido àcapacidade de adaptação e de resposta da empresa no fabrico de ventiladores nas suas instalações.

Membro da equipa de saúde, segurança e emergência da Seat, a Dr.ª Carmen Martínez, recebeu o prémio numa homenagem a todos os profissionais de saúde realizada na Real Casa de Correos em Madrid.

Recordamos que em abril passado, a empresa adaptou a linha de produção do Seat Leon para produzir ventiladores assistidos e ajudar o sistema de saúde e os profissionais de saúde a travar o desenvolvimento do vírus em Espanha. Este projeto envolveu mais de 150 funcionários de todas as áreas da empresa numa base voluntária e foi uma demonstração de trabalho de equipa e de colaboração existente entre empresas, administração pública e start-ups.

A empresa produziu mais de 600 ventiladores assistidos que foram entregues em hospitais por toda a Espanha.

“Tudo surgiu de uma conversa em casa com a minha mulher. A produção tinha parado em Martorell e, dado aos números alarmantes de infeções, pensei que tínhamos de aproveitar a capacidade da Seat e a competência dos nossos funcionários para ajudar de alguma forma”,disse Christian Vollmer, Vice-Presidente de Produção e Logística da Seat. A equipa de saúde e segurança da Seat, liderada por Patricia Such, deu o passo seguinte e, em contacto com paramédicos de diferentes hospitais, determinou que uma das suas principais necessidades era ter mais ventiladores. Foi assim que tudo começou.

Foi um verdadeiro carrossel de emoções como diz David Garcia sobre as últimas semanas. “No início, estávamos muito nervosos. Sabíamos que o podíamos fazer, mas tínhamos medo de não sermos suficientemente rápidos”. No sábado, 4 de abril, os primeiros 20 OxyGEN #HOPE deixaram Martorell para o Hospital Ramon y Cajal em Madrid e para o Hospital Bellvitge em Barcelona. “A alegria era imensa, mas também havia em nós um grande sentido de responsabilidade”, continua ele. “Os heróis estão nos hospitais, fizemos o que sabemos fazer”, acrescenta ele.Para o gestor de manutenção da Seat Martorell é demasiado cedo para olhar para trás, mas ele conclui “se conseguirmos replicar o que fizemos nestas últimas semanas, podemos fazer qualquer outro projeto Seat”.