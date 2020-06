Por ocasião da abertura da Casa Seat em Barcelona, a marca espanhola apresentou a sua identidade de mobilidade urbana chamada Seat Mó.

Após a apresentação virtual a 4 de junho, a Casa Seat abriu, pela primeira vez, as suas portas ao público, com Carsten Isensee, o presidente da Seat, a fazer as honras na inauguração. Para ele, “a Casa Seat é muito mais do que uma homenagem às nossas origens. Este edifício emblemático é também o local a partir do qual olhamos para o futuro. A nossa sede no coração de Barcelona, que aspiramos que se torne num centro de mobilidade urbana de referência”.

Paralelamente a esta abertura ao público da Casa Seat, a marca espanhola, pela mão do seu diretor de vendas e marketing, Wayne Griffiths, revelou a sua marca de mobilidade urbana, a Seat Mó. Uma nova identidade que,m nas palavras de Griffiths,impulsionará a estratégia de mobilidade urbana centrada em produtos e serviços de micromobilidade, incluindo a Seat Mó eScooter 125 e a Seat Mó eKickscooter 65.

“Com a Seat Mó queremos tornar a mobilidade individual acessível a todos e a Casa Seat será o seu centro de operações. Barcelona será o local onde iremos testar e desenvolver a nova mobilidade urbana para a exportar para o mundo”, sustentou aquele responsável.

Na última edição do “Smart City Expo World Congress”, a Seat já tinha anunciado a criação de uma unidade de negócio estratégica focada na mobilidade urbana. O resultado é a Seat Mó e nesta mesma ocasião, foi revelada o primeiro veículo 100% elétrico da Seat em 70 anos de história, no caso, a Seat Mó eScooter 125. A empresa confirmou a ativação do serviço de partilha de motores elétricos em Barcelona a partir de julho.Lucas Casasnovas, responsável pelo Seat Mó, afirmou que “a Seat Mó eScooter 125, juntamente com a Seat Mó eKickScooter 65 e a entrada no mundo do “motosharing”,demonstram o nosso empenho na adaptação às novas necessidades das cidades e dos seus cidadãos através de soluções de micromobilidade eficientes e sustentáveis”.

Quanto à Casa Seat,situada no coração de Barcelona, na esquina do Paseo de Gracia com a Avenida Diagonal, é uma homenagem da marca à cidade que a viu nascer há 70 anos. É um espaço criado com a ambição de se tornar um polo de mobilidade urbana e desta forma, enfrentar os desafios atuais através da co-criação de soluções. E para promover o encontro e o intercâmbio de ideias, a Casa Seat irá oferecer um programa de atividades que inclui palestras, workshops e diversas expressões culturais sobre mobilidade, sustentabilidade, tecnologia e negócios, entre outros temas.