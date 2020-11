O SEAT Loen 1.5 eTSI venceu o prémio “Goldenes Lenkrad” na categoria “Melhor relação preço/produto até 35 mil euros”. Este prémio foi atribuído pelos especialistas da Auto Bild, equipa que tem em conta as impressões de condução, o preço de entrada, o equipamento de acesso e as garantias.

“Orgulhamo-nos de que o nosso novo SEAT Leon tenha recebido o “Goldenes Lenkrad” na sequência da avaliação dos conceituados especialistas da AUTO BILD. Este prémio é o melhor reconhecimento para a equipa que participou no lançamento do melhor Leon da história. Um carro projetado, desenvolvido e produzido em Barcelona. Na SEAT e na CUPRA vivemos atualmente a maior ofensiva de produtos da nossa história com modelos como o SEAT Leon e CUPRA Leon, CUPRA Formentor e o futuro CUPRA el-Born. Este prémio dá-nos uma nova força para olhar com confiança para o futuro”, afirmou Wayne Griffiths, Presidente da SEAT e CUPRA.

“O novo SEAT Leon apresenta tecnologias inovadoras de classe mundial: é o primeiro veículo 100% conectado, o mais seguro com os mais recentes sistemas de assistência à condução e o primeiro modelo híbrido plug-in da SEAT. Com a sua combinação de design atrativo, inspirado na luz de Barcelona e no seu conteúdo tecnológico, a SEAT Leon cumpre todos os desejos dos nossos clientes e finalmente traz uma lufada de ar fresco ao segmento de compactos”, refere ainda o responsável máximo da marca espanhola.

O “Goldenes Lenkrad” existe desde 1976 e tem vindo a estabelecer-se como um dos mais importantes prémios da indústria automóvel, combinando também os votos dos leitores com os da equipa de especialistas. No total, concorreram 63 modelos lançados desde outubro de 2019. Os três mais votados pelos leitores nas oito categorias qualificaram-se para os testes na pista da Dekra em Lausitzring. Aqui, o júri composto também por pilotos como Sophia Floersch, Daniel Abt, Mattias Ekstrom e Hans-Joachim Stuck testou-os em ambiente controlado.