SEAT Leon ST 1.5 eTSI FR

Texto: João Isaac

“Emoción” eletrificada em formato familiar

A recentemente lançada quarta geração do SEAT Leon prescindiu da carroçaria mais desportiva, o SC de três portas, mas não da mais familiar ST, aqui em ensaio associada ao nível de equipamento FR. Será que o motor 1.5 eTSI com tecnologia mild hybrid e a versão mais versátil do Leon conseguem ainda responder às necessidades dos pais e mães que não podem mesmo prescindir de uma condução mais dinâmica?