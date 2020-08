É cada vez mais uma realidade de que o futuro da indústria automóvel vai ser elétrica. Caminhamos a passos largos para um paradigma não muito distante. A pensar nisto, a Seat pretende começar a fazer a transição para a eletrificação dentro da própria empresa. Para tal, investiram no novo electromobility Learning Center (eLC), um estabelecimento onde a marca vai fazer a própria formação em eletromobilidade. Assim, o principal objetivo passa pela formação dos funcionários em todas as áreas relacionadas com tecnologia elétrica, mecânica e segurança.

“O futuro é elétrico. Por isso, na Seat temos o compromisso de formar e desenvolver o talento dos nossos colaboradores. Com a criação do electromobility Learning Center, o novo centro de formação em eletromobilidade da empresa, queremos oferecer a mais de 15 mil trabalhadores todas as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios de amanhã”, relatou Xavier Ros, vice-presidente executivo de Recursos Humanos e Organização da Seat.