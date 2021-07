Os renovados Seat Ibiza e Arona chegam nos próximos meses ao mercado português.

A Seat deu início à produção dos renovados Ibiza e Arona. Os dois modelos de segmento B, que ganharam novos atributos, são produzidos nas instalações de Martorell, Espanha. “O SEAT Ibiza é um ícone na indústria automóvel e um dos principais pilares da marca, enquanto o Arona foi o 2º modelo SEAT mais produzido no ano passado”, revelou Herbert Steiner, Vice-Presidente Executivo de Produção e Logística da SEAT. “Os modelos são igualmente importantes para a Fábrica de Martorell, uma vez que representam metade da produção da fábrica. As versões atualizadas e melhoradas destes dois modelos ajudarão a manter a sua posição como modelos chave na gama”, acrescentou Steiner.

No caso do Seat Ibiza, destacam-se os faróis LED de série em todas as versões, novas jantes e um novo formato da designação “Ibiza” na traseira. No interior, as alterações são bem mais profundas. De facto, o tablier sofreu uma verdadeira revolução e apresenta um design em linha com o utilizado nos modelos mais recentes da marca espanhola. Assim, surge um ecrã central numa posição superior que pode adotar 8,25 polegadas de série ou 9,2 polegadas em opcional. Este recebe o novo sistema de infotainment com funções de conectividade Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos é, igualmente, digital com 10,25 polegadas. O habitáculo vai ainda contar com novos revestimentos e, segundo a Seat, acabamentos de nível superior.

Relativamente ao Seat Arona, encontramos na dianteira um para-choques redesenhado com os faróis de nevoeiro a posicionarem-se numa zona superior. Para além disso, está equipado com uma nova asa traseira e difusor, bem como, novas jantes e a designação em estilo manuscrito na tampa da mala. No interior as novidades são semelhantes às do Ibiza.