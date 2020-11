Depois do pequeno Mii electric e do Leon e-Hybrid, o Tarraco e-Hybrid junta-se agora à gama SEAT eletrificada, tendo a marca espanhola iniciado, esta semana, a sua produção. O Tarraco híbrido será igualmente o mais potente da sua gama e está equipado com um motor 1.4 TSI de 150 cv e um segundo, elétrico, de 115 cavalos. A potência combinada é de 245 cavalos.

A bateria de 13 kWh promete uma autonomia elétrica WLTP de até 49 quilómetros e quando combinada com a do motor térmico permite ao Tarraco contar com uma autonomia total de até 730 quilómetros. O motor está associado à já conhecida caixa DSG de 6 velocidades e o binário total é de 400 Nm.

A versão e-Hybrid do maior dos SUV da SEAT arranca sempre em modo elétrico, desde que a bateria tenha carga suficiente. A propulsão elétrica pode ser usada até aos 140 km/h, limite a partir do qual o modo Hybrid se ativa automaticamente. A energia da bateria pode igualmente ser reservada para ser usada no destino, como um centro urbano, por exemplo.

A bateria pode ser carregada em 3 horas e meia através de uma wallbox com 3,6 kW de potência ou em um pouco menos de 5 horas através de uma tomada de 2,3 kW. O novo Tarraco e-Hybrid vai estar disponível na configuração de 5 lugares, com os níveis de equipamento Xcellence e FR e chega ao mercado no primeiro trimestre de 2021.