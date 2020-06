Uma investigação liderada por Buenaventura Clotet, presidente da Fundação da Luta Contra a Sida, em Espanha, acaba de receber a doação de 100 mil euros da Seat.

A iniciativa contra a Covid-19 chama-se “YoMeCorono” vai continuar na busca de uma vacina contra o SARS Cov-2, o coronavírus que provoca a doença Covid-19. O médico Buenaventura Clotet, membro honorário do comité cientifico da Seat e um dos principais investigadores do CBIG, está a liderar o processo.O CBIG é composto pelo Centro de Investigação em Saúde Animal (CReSA), com longa experiência no estudo de coronavírus, pelo Centro de Supercomputação de Barcelona (BSC) e IrsiCaixa, e conta com o apoio de Grifols.

Esta ação vem juntar-se aos diferentes projetos liderados pela empresa que tem levado a cabo nos últimos meses de forma voluntária, como a produção de respiradores de emergência e máscaras.

“A SEAT é uma companhia solidária e comprometida com a saúde e bem-estar da sociedade, e por isso sentimo-nos orgulhosos por contribuir para a investigação de uma vacina contra o COVID-19 através da campanha #YoMeCorono. Desde o início desta pandemia, a Seat quis contribuir para ajudar a melhorar a situação durante a emergência de saúde”, assinalou Carsten Isensee, presidente da Seat.

Por seu lado, Buenaventura Clotet, comentou: “esta contribuição é uma ajuda muito importante para se poder encontrar mais rapidamente uma ferramenta eficaz para combater o COVID-19. A este respeito, gostaria de agradecer à Seat o seu constante empenho na sociedade e no bem-estar das pessoas. Todos unidos vamos torná-lo possível”.