SEAT Ateca 1.5 EcoTSI Xperience DSG – Ensaio Teste

Texto: João Isaac

Argumentos reforçados, mas com a dinâmica de sempre

No mercado desde 2016, o Ateca abriu o caminho para a família de SUV da SEAT e desde cedo se assumiu como um dos modelos mais importantes da oferta da marca espanhola, inaugurando uma presença essencial no segmento mais importante do mercado. Com cerca de 300 mil unidades vendidas desde o seu lançamento, 100 mil em 2019, a SEAT aplicou no seu SUV intermédio uma importante atualização que não só o aproximou em termos estéticos dos seus modelos mais recentes, como o Tarraco e o Leon, como também lhe reforçou a oferta a nível de tecnologia.