A SEAT decidiu introduzir uma versão FR, de inspiração mais desportiva, na gama do seu maior SUV, o Tarraco. Com detalhes exclusivos no interior e exterior, o novo Tarraco FR adota igualmente uma afinação específica de chassis e motores à altura do superior desempenho esperado desta versão mais dinâmica.

Assim, no exterior, recorre a grelha cinzenta com logo FR e difusor traseiro específicos, bem como a um novo spoiler e a uma faixa contínua de LED no portão da bagageira, tal como o Leon. As cavas das rodas recebem molduras alargadas, pintadas de preto, tom também encontrado nas calhas do tejadilho e nos frisos das janelas. As jantes são de 19 ou 20 polegadas.

Por dentro, destacam-se o volante desportivo e os pedais em alumínio, bem como os bancos do tipo baquet. O nível de equipamento FR inclui também a mais recente geração do infotainment em complemento do Digital Cockpit à frente do condutor. Relativamente a conectividade, o Tarraco inclui agora acesso sem fios às plataformas Android Auto e Apple Car Play.

O controlo adaptativo de chassis foi programado para uma condução mais envolvente, evolução que permite explorar melhor o pulmão do novo motor 2.0 TDI com 200 cavalos, associado à transmissão DSG de 7 velocidades e à tração integral 4Drive. A versão FR está igualmente disponível numa versão menos potente com 150 cavalos. Em 2021 chega a motorização híbrida plug-in do Tarraco com 245 cavalos.