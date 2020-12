O início de 2021 vai ser frio em todo o país e, em alguns pontos do território nacional, será acompanhado por chuva. Perante isto, se quiser entrar no novo ano com o “pé direito” deve assumir uma condução defensiva e evitar excessos. Para tal, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), deixou nas redes sociais alguns conselhos para as pessoas que vão conduzir à chuva.

Com este tipo de condições meteorológicas é necessário moderar a velocidade, mensagem muitas vezes vista nos painéis luminosos nas estradas portuguesas, principalmente quando chove. Para além disso, deve manter os vidros sempre desembaciados para manter uma visão desimpedida para a estrada. Deve ainda acender as luzes para sinalizar presença e, por fim, manter ou aumentar a distância de segurança. Todos os cuidados são poucos e, certamente, quererá entrar em 2021 da melhor forma possível.

Fonte: PSP