Para quem não conhece, a Sbarro é uma empresa dedicada ao mundo automóvel criada nos anos 70 por Franco Sbarro. Esta tinha como principais atividades a criação de réplicas de alta performance, mas também carros desportivos, e era presença assídua no Salão Automóvel de Genebra. Para a história ficam várias criações onde se incluem dois hatchback realmente fora do comum e potentes. Um deles é este “Super Eight”, um carro criado nos anos 80 que por baixo da carroçaria única esconde o chassis e motor do Ferrari 308 GTB. De facto, este one-off está equipado com o motor V8, associado a uma transmissão manual de cinco velocidades, que debita 260 cavalos de potência. Tudo isto é acompanhado por apenas 800 kg de peso, o que deve garantir uma condução bastante dinâmica.

O nome, tal como seria de esperar, é referente ao número de cilindros do motor. No interior, encontramos um grande revestimento em pele e grande parte do equipamento pertence ao Ferrari. Tudo isto pode ser seu visto que o Sbarro Super Eight está à venda no site Speed8Classics. O anúncio refere que o carro está em “perfeitas condições” e conta com apenas 27 243 quilómetros no odómetro. O preço não é conhecido.

Fonte: Speed8Classics