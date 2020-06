Depois de ter aparecido disfarçado de Opel Grandland, o VW ID4 continua os testes, mas agora lembrando um… Kia!

É verdade que a camuflagem deixa ver mais como os faróis, o símbolo da VW mesmo a meio e as entradas de ar. Mas aparece o desenho da “tiger nose” da Kia e o aro cromado que vai até à base do pilar D. Mas este aro deverá ficar no carro de série. A traseira é inspirada no ID.3, nomeadamente a asa traseira, bem visível nas fotos dos nosso camaradas do sítio Carscoops.

O ID.4 terá como base a plataforma MEB, com o modelo de entrada na gama com tração traseira e cerca de 200 CV. Mais tarde chegará uma versão com dois motores que terá mais de 300 CV. Não há ainda muitas especificações, mas a autonomia deverá ficar perto dos 500 km, debaixo do protocolo WLTP.