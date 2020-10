A marca Midas passa agora a ser representada em Portugal, em exclusivo, pelo Grupo Salvador Caetano, o novo master franchise da marca líder no setor de serviços rápidos automóvel. Esta nova parceria marca também o início de uma nova fase a nível do conceito Midas, a par da estratégia internacional da marca, que coloca um grande ênfase na experiência do cliente.

“Acreditamos no enorme potencial de crescimento da marca Midas em Portugal. Por isso mesmo, a nossa estratégia será fortemente alicerçada num reforço da relação de proximidade com os clientes, numa dupla vertente: por um lado, a proximidade geográfica, através de um rejuvenescimento e maior capilaridade da rede, garantindo que os nossos clientes encontram uma oficina Midas perto de si. E, em paralelo, a proximidade na relação com o cliente, proporcionando-lhe uma experiência personalizada e individual, com equipas totalmente focadas na sua satisfação”, refere Sérgio Ribeiro, administrador da Salvador Caetano.

A Midas está já presente em Portugal há 20 anos, tendo servido 2,5 milhões de clientes, num total de 625 mil revisões, 850 mil substituições de pneus e cerca de 650 mil intervenções no sistema de travagem. A rede inclui mais de 2200 lojas espalhadas por todo o mundo, uma história de sucesso que conta já com cerca de 65 anos.