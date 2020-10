Gosta ou quer saber mais sobre automóveis híbridos e elétricos? Nos próximos dias 23, 24 e 25 de outubro vai decorrer a quarta edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade Sustentável (SAHE). O evento que vai decorrer no Centro de Congressos da Alfândega tem como principal objetivo mostrar as novidades no mundo dos carros eletrificados. Os visitantes vão poder experimentar alguns dos modelos no evento, ao mesmo tempo que pode esclarecer todas as dúvidas sobre os mesmos.

“A quarta edição do SAHE perfila-se como o maior salão de sempre, em termos de marcas presentes e de novidades, apesar dos tempos de pandemia que atravessamos”, afirma José Oliveira, diretor do evento. Por falar em pandemia, a organização garante que está a ser implementado um plano de contingência, de modo a garantir a segurança de todos os visitantes durante estes tempos difíceis. Por fim, os bilhetes já estão disponíveis neste site e o valor é de 6€.