A pandemia de covid-19 obrigou, em janeiro de 2020, o Salão Automóvel de Frankfurt a ser cancelado. Meses mais tarde, a organização anunciou que o evento ia mudar-se para a cidade de Munique para o presente ano. Contudo, parece que a nova localização não vai ter um início fácil ao não contar com a presença de uma das marcas mais importantes da Alemanha, a Opel. “As marcas do Grupo Stellantis não vão participar no IAA este ano em Munique”, revelou fonte próxima do grupo em declarações à Automotive News. Assim, para além da Opel, o salão não vai ter Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, DS e Lancia. Para além destas, também a Jaguar Land Rover, Toyota e Kia não vão estar presentes.

Assim, a primeira edição do IAA em Munique não vai ser tão recheado como seria de esperar. Porém, de referir que Volkswagen, Ford, Dacia, Polestar, Audi, Porsche, Cupra, Mercedes-Benz, BMW, Nio e Wey já confirmaram a sua participação.

Fonte: Automotive News