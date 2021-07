Com início de pré-vendas previstas para este mês e o início de comercialização em setembro, o renovado Volkswagen Polo é proposto com um preço base de 18 318€.

A Volkswagen revelou que o período de pré-vendas do renovado Polo começa este mês (julho) e que o início de comercialização está previsto para setembro. Com mais de 18 milhões de unidades produzidas, o utilitário é de extrema importância para a marca alemã e nesta renovação apresenta uma novidade no segmento: o IQ.Drive Travel Assist, um assistente à condução de garante ao condutor a condução autónoma de nível 2. Tudo isto é acompanhado por um preço base de 18 318€, valor esse que pode ir até aos 25 322€ mediante a versão escolhida (preços em baixo). Quanto à versão desportiva GTI, apresentada ontem, ainda não há preço ou data para chegada ao mercado português.

De relembrar que o renovado Volkswagen Polo apresenta um design mais aproximado do novo Golf, com destaque para a nova assinatura de luz na dianteira com os faróis LED interligados por uma faixa de luz, igualmente em LED. No interior é onde se concentram as principais novidades. O Polo passa a dispor do painel de instrumentos Digital Cockpit de oito polegadas de série (10,25 polegadas em Opcional), ladeado por um ecrã central de 6,5 polegadas (8 ou 9,2 polegadas em opcional) com o mais recente sistema de infotainment da marca. Agora, os comandos de ar condicionado passar a estar disponíveis de forma digital numa zona inferior ao ecrã central.

Quanto à gama, o Volkswagen Polo vai ser proposto em Portugal com 5 níveis de equipamento: Polo, Life, Style, R-Line e GTI. Estas serão acompanhadas pelas motorizações 1.0 MPI (atmosférico) com 80 cv, seguido pelo 1.0 TSI com 95 cv, motor esse que tem ainda uma versão com 110 cv (DSG de série). Já a variante a gás natural comprimido 1.0 TGI garante 90 cv.No GTI, os clientes podem contar com o motor 2.0 TSI com 207 cv.

Conheça os preços do renovado Volkswagen Polo

Gasolina:

MPI (80 cv) – 18318€

1.0 TSI (95 cv) – 19099€

1.0 TSI (95 cv) Life – 19985€

1.0 TSI (95 cv) Life DSG – 22052€

1.0 TSI (95 cv) Style – 21856€

1.0 TSI (95 cv) Style DSG – 23882€

1.0 TSI (95 cv) R-Line – 22539€

1.0 TSI (110 cv) R-Line DSG – 25323€

GNC:

1.0 TGI (90 cv) Life – 21571€