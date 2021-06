Tal como revelámos aqui no Automais, o M5 CS é o BMW mais potente alguma vez produzido pela marca alemã. Agora, já é possível personalizar o modelo no configurador oficial da marca e, para além disso, é também revelado o preço. O novo BMW M5 CS chega a Portugal por 225 000 €, um valor substancialmente superior ao M5 base que se fica pelos 150 600€.

De relembrar que o BMW M5 CS está equipado com o motor V8 de 4.4 litros biturbo que debita 635 cv e 750 Nm de binário, ou seja, mais 10 cv do que o M5 Competition. Isto é possível graças a dois turbos otimizados, melhorias introduzidas na lubrificação e arrefecimento e uma nova pressão máxima de injeção de combustível. Tudo isto traduz-se numa resposta à aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3 segundos, três décimas mais rápido do que o M5 Competition.

Relativamente à velocidade máxima, o M5 CS chega aos 305 km/h, porém, limitado eletronicamente. Embora disponha de sistema de tração integral M xDrive, o M5 CS dispõe também de um modo que replica o funcionamento de um modelo de tração traseira, ao entregar a potência apenas ao eixo traseiro. Isto é acompanhado por um som de escape amplificado que garante um carácter mais emotivo.