Se em 2019 a venda de veículos elétricos no mundo superou as 2 milhões de unidades, em 2020 são esperados números ainda melhores, mas a pandemia de covid-19 atrasou ligeiramente o crescimento. Perante a procura cada vez mais vincada deste tipo de veículos, a Uswitch decidiu perceber quais são os carros elétricos mais procurados em cada país. Curiosamente, as vendas divergem consoante a zona do mundo, contudo, a liderança do Tesla Model 3 é evidente.

Alguma vez pensou qual será o elétrico mais vendido em Portugal? A Uswitch analisou o nosso país e descobriu que é o Nissan Leaf o mais procurado, ao contrário de Espanha, França e Itália que preferem o Renault Zoe. Quanto aos elétricos mais procurados por número de países, tal como referido, é o Tesla Model 3 o mais procurado ao registar a liderança em 21 países de 60 estudados. No segundo lugar surge o Nissan Leaf com 9 países, Renault Zoe com 7, Baic E-C Series com 6, Volkswagen e-Golf com 5, Audi e-tron em 2 países, BMW i3 igualmente em dois países e, por fim, o Skoda Citygo EV com dois países. Por fim, se quiser analisar por país, aceda a este site a analise o mapa interativo da Uswitch.