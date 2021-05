Saiba onde vão estar os radares de velocidade em junho de 2021

Com a chegada dos dias mais quentes do início do verão, começam também as “escapadinhas” de fim de semana. Evite o uso excessivo do acelerador e mantenha-se nos limites de velocidade impostos pelo código da estrada e, consequentemente, poupe dinheiro ao evitar multas desnecessárias. Saiba onde vão estar os radares de velocidade em junho de