A Polícia de Segurança Pública revelou onde vão estar posicionados os radares de controlo de velocidade móveis em janeiro de 2021. Se quer começar o novo ano com o pé direito, o ideal é evitar excesso de velocidade em todas as ocasiões, com atenção redobrada para as condições das estradas devido às baixas temperaturas. Conheça os locais:

Açores

08/jan/21 08H00 Estrada Regional, freguesia Santa Lúzia – São Roque do Pico

14/jan/21 07H00 Caminho do Meio, freguesia da Praia de Almoxarife – Horta

14/jan/21 07H00 Caminho do Porto Judeu, S. Sebastião, A. H., e Caminho do Meio, Cabo da Praia – Praia da Vitória

18/jan/21 17H00 Estrada Regional, freguesia da Candelária – Madalena do Pico

20/jan/21 13H00 Ao Miradouro, Santa Barbara, e Ponta Nova , Feteira – Angra do Heroísmo

29/jan/21 07H00 Caminho dos Galinheiros, Vila Nova, e São José, Fonte Bastardo – Praia da Vitória

Aveiro

11/jan/21 14H00 Av. Universidade – Aveiro

20/jan/21 09H00 Av. 32 – Espinho

20/jan/21 14H00 Av. da Régua – Ovar

20/jan/21 14H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Aveiro

21/jan/21 14H00 Av. Renato Araújo – São João da Madeira

25/jan/21 08H00 Av. Europa – Aveiro

27/jan/21 09H00 Nacional 109.4 – Espinho

27/jan/21 14H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Ovar

28/jan/21 09H00 Rua Dr. Eduardo Vaz – Feira

28/jan/21 14H00 Av. da Liberdade – São João da Madeira

29/jan/21 14H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Aveiro

Beja

06/jan/21 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

12/jan/21 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

21/jan/21 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

28/jan/21 09H00 Rua Zeca Afonso – Beja

Braga

06/jan/21 09H00 Circular Urbana – Guimarães

08/jan/21 08H00 Circular de Barcelos – Viaduto do Queimado – Vila Frescaínha São Martinho – Barcelos

12/jan/21 09H00 Circular Urbana – Guimarães

13/jan/21 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Martires – Braga

19/jan/21 09H00 Circular Urbana – Guimarães

27/jan/21 15H00 Av. Miguel Torga – Braga

28/jan/21 09H00 Variante EN 14 – V.N.Famalicão

29/jan/21 14H00 Circular de Barcelos – Vila Frescaínha São Martinho – Barcelos

Bragança

07/jan/21 08H00 EN 15 – Mirandela

08/jan/21 08H00 Av. Olimpio Guedes de Andrade – Mirandela

21/jan/21 08H00 Av. Abade de Baçal – Bragança

22/jan/21 08H00 Av. das Cantarias – Bragança

Castelo Branco

12/jan/21 10H00 Variante Carapalha / Socorro – Castelo Branco

14/jan/21 08H00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

28/jan/21 10H00 Av. Prof. Dr. Egas Moniz – Castelo Branco

Coimbra

07/jan/21 09H00 Estrada de Vale Figueira – Coimbra

13/jan/21 09H00 Estrada da Guarda Inglesa – Coimbra

15/jan/21 08H30 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz (sentido S/N)

18/jan/21 14H30 Av. da Lousã – Coimbra

22/jan/21 09H00 Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

27/jan/21 14H30 Banhos Secos – Coimbra (sentido S/N)

28/jan/21 14H00 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz (sentido S/N)

Évora

06/jan/21 09H00 EN 114 – Av. Túlio Espanca – Évora (sentido Montemor/Évora)

11/jan/21 09H00 Av. D. Manuel Trindade Ssalgueiro – Évora

14/jan/21 09H30 EN 18 ao GIL – Estremoz

20/jan/21 09H00 Av. Lino de Carvalho – Évora

28/jan/21 09H30 EN 18 ao GIL – Estremoz

29/jan/21 09H00 CM 1094 – Estrada do bairro de Almeirim – Évora

Faro

07/jan/21 09H00 Av. V6 – Portimão

12/jan/21 09H00 Rua da Cruz Vermelha – Tavira

13/jan/21 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

14/jan/21 09H30 Av. Heróis de 1808 – Olhão

14/jan/21 20H00 EN 125 – Faro

19/jan/21 09H00 Rua da Cruz Vermelha – Tavira

20/jan/21 09H00 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

21/jan/21 16H00 Av. Dom João VI – Olhão

27/jan/21 10H00 Av. Da Fonte Coberta – Lagos

28/jan/21 15H00 Av. V6 – Portimão

Guarda

08/jan/21 14H00 Av. 25 de Abril – Guarda

12/jan/21 08H00 Av. Cónego Álvaro Quintal da Cunha – Guarda

21/jan/21 14H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Guarda

27/jan/21 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda – Guarda

Leiria

06/jan/21 08H30 EN 242 – Amieirinha – Marinha Grande

13/jan/21 14H00 Rua Central do Moinho de Cima – Albergaria – Marinha Grande

14/jan/21 14H00 Rua de Leiria – Alcobaça

25/jan/21 09H00 Av. Nogent Sur Marne – Nazaré

Lisboa

06/jan/21 09H00 EN 374 – Malha Pão

06/jan/21 14H00 Rua da Liberdade – Pontinha

12/jan/21 08H00 EN 10 – Alhandra (sentido VFX/Alhandra)

13/jan/21 09H00 Av. Capitães de Abril – Mem Martins

13/jan/21 14H30 EN 250 – Belas

15/jan/21 14H00 Av. Infante D. Henrique – Lisboa

20/jan/21 14H00 Av. Padre Cruz – Lisboa

21/jan/21 07H00 Av. Ivens, Dafundo (sentido Lisboa/Cascais)

21/jan/21 13H00 EN 249-3, Porto Salvo (sentido Sintra/Oeiras)

22/jan/21 08H00 EN 10, KM 125.4 – Alhandra (sentido Alverca/Alhandra)

25/jan/21 14H00 Av. Marechal Gomes da Costa – Lisboa

27/jan/21 08H00 Estrada dos Salgados – Amadora

Madeira

07/jan/21 14H00 VR 1 São Pedro – Santa Cruz

11/jan/21 13H00 VE 3 Túnel do Doutor e VE 3 Ponte Jardim Pelado – Calheta

11/jan/21 14H00 Estrada Monumental (reta da Aripan); Av. Mário Soares e Rua Dr. Pita – Funchal

20/jan/21 14H00 VR 1 – Viaduto da Boa Nova; Estrada da Fundoa e Avenida Sá Carneiro – Funchal

23/jan/21 07H00 ER 227, n.º33 (Tabua) – Concelho da Ribeira Brava e ER 222 (Canhas) – Ponta do Sol

27/jan/21 14H00 Rua Engenheiro Santos Costa – Machico

28/jan/21 07H30 Rua 5 de Outubro, Via 25 de Abril e Rua da Ribeira João Gomes – Funchal

Portalegre

07/jan/21 10H00 EN 373 – Elvas

13/jan/21 14H00 Av. da Europa – Elvas

19/jan/21 14H00 Av. de Badajoz – Portalegre

27/jan/21 08H00 EN 246 – Portalegre

Porto

07/jan/21 14H00 Via Eng. Edgar Cardoso – V.N.Gaia

11/jan/21 20H00 Av. D. JoãoII – Oliveira do Douro

13/jan/21 08H00 Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim

15/jan/21 14H00 Rua Ribeiro Cambado – Valongo

18/jan/21 20H00 Estrada da Circunvalação – 11089 – Porto

20/jan/21 08H00 Estrada D. Miguel – Gondomar

22/jan/21 08H00 Estrada da Circunvalação – 14036 – Matosinhos

25/jan/21 14H00 Estrada Municipal Nº556 – Santo Tirso

26/jan/21 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça da Palmeira

28/jan/21 14H00 Estrada da Circunvalação – 9389 – Porto

29/jan/21 08H00 Av. da Boavista – Porto

Santarém

11/jan/21 08H30 Caminho Municipal n.º 1398 – Cartaxo

11/jan/21 14H00 Bairreira Alva – Torres Novas

13/jan/21 08H00 Rua Atriz Alda Rodrigues – Santarém

19/jan/21 08H00 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

21/jan/21 08H30 Rua Serpa Pinto – Cartaxo

21/jan/21 16H00 EN 3 – Calçadinha – Santarém

25/jan/21 09H00 Av. Dr. Santana Maia – Abrantes

28/jan/21 14H00 Av. dos Bombeiros Voluntários – Ourém

Setúbal

06/jan/21 10H00 Av. 1º de Dezembro de 1640 – Seixal

08/jan/21 09H00 Circular Externa – Montijo

11/jan/21 11H00 Av. do Mar – Amora – Seixal

21/jan/21 10H00 Av. Baia Natural do Seixal – Corroios – Seixal

22/jan/21 10H00 Av. do Arsenal do Alfeite – Almada

26/jan/21 15H00 Rua Industrial Alfredo da Silva – Barreiro

Viana do Castelo

12/jan/21 14H00 Av. 25 de abril – Viana do Castelo

14/jan/21 09H00 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

22/jan/21 14H00 Av. do Meio-Areosa – Viana do Castelo

29/jan/21 09H30 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

Vila Real



06/jan/21 14H00 Av. da Unesco – Vila Real

08/jan/21 14H00 Rua Dona Mafalda – Chaves

26/jan/21 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

28/jan/21 08H00 Av. 25 de Abril – Vila Real

Viseu

12/jan/21 08H00 Estrada de Nelas – Viseu

14/jan/21 14H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso – Viseu

26/jan/21 08H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso – Viseu