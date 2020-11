Numa altura em que a pandemia de coronavírus se encontra numa espécie de segunda vaga em Portugal, grande parte das empresas optaram por enviar os trabalhadores para casa em teletrabalho. Contudo, isto também “liberta” as estradas de trânsito para aqueles que têm mesmo de se deslocar até ao local de trabalho e, por isso, há a tendência para acelerar um pouco mais. Para prevenir isto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai realizar operações de controlo de velocidade por radar em pontos específicos do território nacional. Conheça os locais:

AÇORES

04/nov/20 13H00 Grota do Vale e Terreiro das Covas – Angra do Heroísmo

06/nov/20 13H00 Rua Longa – Biscoitos – Praia da Vitória

13/nov/20 07H00 Terreiro da Legua – Feteira e Caminho da Cidade – Porto Judeu- Angra do Heroísmo

17/nov/20 07H00 ER 1 – Altares – Angra do Heroísmo

19/nov/20 13H00 Estrada 25 de Abril – Santa Cruz e Estrada Regional nº 1 Lajes – Praia da Vitória

20/nov/20 18H00 ER 1, Freguesia de São Mateus, Concelho da Madalena – Ilha do Pico

24/nov/20 07H00 Negrito -São Mateus e Pesqueiro – São Bartolomeu – Angra do Heroísmo

AVEIRO

09/nov/20 14H00 Av. Universidade – Aveiro

11/nov/20 09H00 Av. Da Régua – Ovar

11/nov/20 15H00 EN 109.4 – Junto à Peraltafil – Espinho

12/nov/20 09H00 Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

12/nov/20 15H00 Av. do Vale – São João da Madeira

16/nov/20 08H00 Av. Europa – Aveiro

18/nov/20 09H00 Variante da Rotunda da Congosta – Espinho

18/nov/20 15H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Ovar

19/nov/20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira

27/nov/20 14H00 Av. Dr. Sá Carneiro – Aveiro

BEJA

11/nov/20 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

17/nov/20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

24/nov/20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

04/nov/20 15H00 Variante Cávado – Braga

05/nov/20 09H00 Circular Urbana – Guimarães

06/nov/20 14H00 Circular de Barcelos – Viaduto do Queimado – Vila Frescaínha São Martinho – Barcelos

19/nov/20 09H00 Circular Urbana – Guimarães

20/nov/20 10H00 Av. António Macedo – Braga

26/nov/20 09H00 Variante EN 14 – V.N. Famalicão

BRAGANÇA

12/nov/20 08H00 EN 15 – Mirandela

13/nov/20 08H00 Av. Abade de Baçal – Bragança

24/nov/20 08H00 Av. das Cantarias – Bragança

25/nov/20 08H00 EN 213, Km 54 – Mirandela

CASTELO BRANCO

09/nov/20 08H00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

11/nov/20 10H00 Av. Dia de Portugal – Castelo Branco

16/nov/20 17H00 Eixo TCT – Covilhã

18/nov/20 13H30 Chão de Santo André – Castelo Branco

COIMBRA

05/nov/20 08H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

10/nov/20 09H00 EN 341 – Taveiro/Coimbra – Km 46

11/nov/20 08H00 Av. Drº. Mário Soares – (Centro Escolar Tavarede) Figueira da Foz

13/nov/20 09H00 Av. da Lousã

17/nov/20 14H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

19/nov/20 15H00 Av. Fernando Namora

26/nov/20 14H00 Av. Drº. Mário Soares – Figueira da Foz

ÉVORA

12/nov/20 09H30 EN 18 ao Gil – Estremoz

17/nov/20 09H00 CM 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

23/nov/20 09H00 EN 114 – Avenida Túlio Espanca (sentido Évora/Montemor-o-Novo) – Évora

30/nov/20 16H30 EN 114 – Avenida Túlio Espanca (sentido Montemor-o-Novo/Évora) – Évora

FARO

11/nov/20 09H00 Av. 5 de Outubro – Olhão

12/nov/20 09H00 Av. de Castro Marim – Vila R. Stº António

12/nov/20 21H00 Av. Gordinho Moreira – Faro

13/nov/20 14h00 Av. V6 – Portimão

17/nov/20 10H00 Av. da Fonte Coberta – Lagos

19/nov/20 21H00 Av. Gordinho Moreira – Faro

21/nov/20 09H00 Av. V6 – Portimão

26/nov/20 09H00 Rua da Cruz Vermelha – Tavira

GUARDA

04/nov/20 08H00 EM 577 – Guarda

12/nov/20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

18/nov/20 14H00 EM 577 – Guarda

25/nov/20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

05/nov/20 09H00 N356-1 Km 5,600 – Leiria

06/nov/20 09h00 Rua Costa Veiga/Rua de Leiria – Alcobaça

24/nov/20 09H00 Rua Central do Moinho de Cima – Albergaria – Marinha Grande

LISBOA

07/nov/20 08H00 IC 19 – Cacém

09/nov/20 08H00 Estrada dos Salgados – Amadora

10/nov/20 08H00 EN 250 – Belas

10/nov/20 14H00 Av. Capitães de Abril – Mem-Martins

11/nov/20 09H00 Rua Comandante Ramiro Correia – Unhos

11/nov/20 14H00 Rua Doutor Armindo Santos Ferreira, Santo António dos Cavaleiros

12/nov/20 08H00 EN 10 KM 125.4 – Piscinas da CIMPOR, sentido Alverca/Alhandra

19/nov/20 13H00 EN 249-3 Porto Salvo, Norte/Sul

24/nov/20 09H00 Av. Marginal – Hotel Miragem – Estoril

26/nov/20 14H00 Av. Calouste Gulbenkian – Lisboa

MADEIRA

05/nov/20 08H00 Estrada do Aeroporto (reta da Pinheira); Rua da Ribeira João Gomes e Rua Nova de São João

11/nov/20 14H00 Travessa do Valado com VR 1; VR 1 (entre Kms 15 e 15.1) viaduto das Madalenas e Rua do Comboio

17/nov/20 08H00 Estrada do Aeroporto, Mãe de Deus – Caniço

22/nov/20 13H00 VR 1 Km 9.4 sentido este/oeste – Câmara de Lobos

26/nov/20 08H00 Estrada da Vitória; Estrada Comandante Camacho de Freitas e Rua EUA

30/nov/20 17H00 VE 1 – Túnel do Cortado/VE 1 Moinhos – Faial

30/nov/20 19H00 ER 222 – Canhas e VE 3 Km 6.9 Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar

PORTALEGRE

05/nov/20 08H30 Av. do Dia de Portugal – Elvas

11/nov/20 08H00 Av. do Dia de Portugal – Elvas

25/nov/20 08H00 EN 246 – Portalegre

27/nov/20 08H00 Av. de Badajoz – Portalegre

PORTO

09/nov/20 20H00 Av. D. João II – Oliveira do Douro

11/nov/20 14H00 Rua Ribeiro Cambado – Valongo

12/nov/20 08H00 Estrada D. Miguel – Gondomar

13/nov/20 08H00 Estrada da Circunvalação – 11 124 – Matosinhos

16/nov/20 20H00 Estrada da Circunvalação – 11089 – Porto

17/nov/20 08H00 Av. Marechal Gomes da Costa – Porto

19/nov/20 14H00 Estrada da Circunvalação – 15443 – Porto

20/nov/20 08H00 Av. Dr. Germano Vieira – Gueifães – Maia

24/nov/20 14H00 Estrada da Circunvalação – 9389 – Porto

26/nov/20 08H00 Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim

30/nov/20 14H00 Via Eng. Edgar Cardoso – V.N.Gaia

SANTARÉM

04/nov/20 09H00 Av. D. João I – Abrantes

04/nov/20 08H30 Caminho Municipal n.º 1398 – Cartaxo

05/nov/20 08H00 EN 349 – Torres Novas

06/nov/20 14H00 Av. Bombeiros Voluntários – Ourém

09/nov/20 08H00 EN 110 – Calçadas – Tomar

13/nov/20 14H00 Circular Urbana – Santarém

24/nov/20 08H30 Circular Urbana – Cartaxo

26/nov/20 08H00 Av. Dr. Francisco Sá Caneiro – Entroncamento

30/nov/20 08H00 EN 114 – Perofilho – Santarém

SETÚBAL

05/nov/20 09H30 Av. Baia Natural do Seixal – Corroios

10/nov/20 15H00 Av. 1º Maio – Seixal

13/nov/20 08H00 Circular Externa – Montijo

13/nov/20 10H30 Av. Arsenal Alfeite – Corroios – Almada

18/nov/20 10H00 Av. Mar – Amora – Seixal

23/nov/20 09H00 EN 10.3 – Barreiro

23/nov/20 10H30 Av. 1º Dezembro 1640 – Seixal

VIANA DO CASTELO

10/nov/20 09H30 Estrada da Papanata – Viana Do Castelo

13/nov/20 16H30 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

18/nov/20 20H30 Av. Dos Meio – Areosa – Viana do Castelo

25/nov/20 09H30 Av. 25 de Aril – Viana do Castelo

VILA REAL

09/nov/20 14H00 Rua Vasco Sameiro – Vila Real

10/nov/20 14H00 Rua Raínha Dona Mafalda – Chaves

18/nov/20 08H00 Av. Osnabruck – Vila Real

19/nov/20 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

26/nov/20 08H00 Av. da Europa – Vila Real

27/nov/20 14H00 Rua da Paz – Chaves

VISEU

04/nov/20 14H30 EN – Viseu

06/nov/20 14H00 Av. Europa – Viseu

09/nov/20 10H00 Rua Visconde Arneirós – Lamego

10/nov/20 08H00 Estrada Nelas – Viseu

12/nov/20 14H00 Rua D. Marcos de Mendonça (Arruamento das piscinas Municipais) – Lamego