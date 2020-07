Não sabia que o Corsa-e não é novidade absoluta na gama Opel?! Há 30 anos havia um Kadett Impuls que chegava dos 0-50 km/h em 10 segundos com autonomia de 80 km.

Na época, a mobilidade elétrica era olhada como solução para as cidades e a Opel quis estudar o comportamento de um automóvel elétrico baseado num carro de produção em série no trânsito citadino. Juntou esforços com a RWE, especialista em soluções de energia e a Saft, fabricante de baterias (que hoje é parceiro da Opel na fabricação de células de bateria em Kaiserslautern), reunindo a melhor tecnologia existente na época.

Com tração dianteira, o Kadett Impuls I tinha um motor elétrico DC de 100 V alimentado por baterias de níquel cádmio com 14,3 kWh de capacidade, um peso de 310 quilogramas, ocupando 170 litros de volume. A potência máxima do motor era de 16 kW (22 CV), tinha uma tonelada de peso total e acelerava dos 0-50 km/h em 10 segundos tocando os 100 km/h. Não fazia subidas acima de 25 por cento de inclinação e o sistema de travagem já regenerava a energia cinética gerada em desaceleração convertendo-a em eletricidade que recarregava a bateria. A cada 80 quilómetros era necessário parar cinco horas para recarregar as baterias.

Tudo isto com o Kadett a manter uma bagageira com 330 litros de capacidade (390 litros no modelo normal) e uma carga útil de 350 kgs (490 kgs no carro de série).

O Kadett Impuls I fez parte de um conjunto de modelos que explorou a mobilidade elétrica, juntamente com o Oel Kadett B Stir.Lec I e o Opel Elektro GT. O primeiro era alimentado por 14 baterias de ácido de chumbo, tinha um motor Sterling termo dinâmico que funcionava como gerador, espécie de extensor de autonomia como o Opel Ampera. O segundo era um carro de recordes com o qual Georg von Opel, neto do fundador da Opel, em 1971 bateu seis recordes mundiais para veículos elétricos- O Elecro GT chegava aos 188 km/h com dois motores a debitarem 120 CV, tinha um peso de 590 kgs e uma autonomia de 44 quilómetros a uma velocidade estabilizada de 100 km/h.