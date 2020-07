A sociedade de gestão de ativos financeiros Janus Henderson decidiu fazer um estudo para descobrir qual é o construtor automóvel mais endividado.

Foram investigadas maias de 900 empresas e, apurado o resultado (rufam tambores)…. é a Volkswagen a empresa mais endividada do mundo! São 195 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 166 mil milhões de euros. Isto no âmbito de uma dívida global das 900 maiores empresas mundiais que está nos 8,3 triliões de dólares, sendo que nos últimos anos, com as taxas de juro muito baixas, o incentivo tem sido o recurso ao crédito. Com o Covid-19, essa situação vai manter-se e o recurso ao crédito vai aumentar.

Olhando para a tabela das empresas com maior dívida a nível mundial, à cabeça vem a Volkswagen com uma dívida de 192 mil milhões de dólares. A Daimler vem no terceiro lugar com 151 mil milhões de dólares. No topo 10 dos mais endividados está, ainda, a Toyota, a Ford Motor Company e a BMW.

Os mais endividados no Mundo

1Volkswagen192 biliões de USD

2AT&T176 biliões de USD

3Daimler151 billões de USD

4Toyota138 biliões de USD

5Softbank135 biliões de USD

6Verizon129 biliões de USD

7Ford122 biliões de USD

8BMW114 biliões de USD

9Comcast104 biliões de USD

10Anheuser-Busch96 biliões de USD