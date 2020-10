Para aqueles que vivem o mundo automóvel de perto, as medidas na lateral dos pneus não são, certamente, uma novidade. No entanto, se não faz parte desse grupo, se é um condutor apenas curioso ou, por outro lado, um condutor que nunca pensou muito no assunto, limitando-se a entregar o seu carro na loja de pneus e a garantir que o seu amigo de quatro rodas sai de lá com um conjunto de “sapatos novos”, então esta breve explicação é para si.

Tomemos como exemplo um pneu de medida 225/55 R 17 97 W, Parece complicado, mas não é, a sério. O primeiro número representa a largura do pneu, a zona que faz contacto com a estrada, medida em milímetros. Neste caso, 225 milímetros é já uma medida considerável e que podemos encontrar, por exemplo, num familiar compacto bem equipado.

O número seguinte, o “55”, é a relação entre a largura e a altura do flanco do pneu, descrita em %. Ou seja, neste exemplo, o flanco do pneu representa 55% dos 225 milímetros da chamada banda de contacto. Quanto menor a altura do flanco, aquilo a que geralmente chamamos de pneus de baixo perfil, melhor será a aderência em curva. Por outro lado, o conforto sai prejudicado.

A letra R diz respeito à construção radial interna do pneu. Praticamente todos os pneus do nosso parque automóvel são de construção radial, um método que veio substituir os de construção convencional ou diagonal e que trouxe vantagens no que diz respeito a conforto, eficiência e durabilidade.

O número 17, descrito em polegadas, diz respeito ao diâmetro exterior da jante ou, neste caso, ao diâmetro interior do pneu. O código seguinte, o número “97” está relacionado com o índice de carga dos pneus, ou seja, a carga que este suporta quando à sua pressão máxima admissível. O “97” é um valor que deverá ser consultado numa tabela que indica qual a carga, em kg, que o pneu suporta.

Por fim, a letra W. Esta diz respeito ao índice de velocidade e, no caso no pneu que escolhemos como exemplo, significa que é indicado para uma velocidade máxima bastante elevada, 270 km/h. Representa assim a velocidade máxima à qual foi certificado o pneu em condições de segurança. Outros exemplos: T – 190 km/h; H – 210 km/h; V – 240 km/h; Y – 300 km/h.