Dar cerca de 1 milhão de euros por um Nissan GT-R parece um exagero, mesmo sendo esta série muito especial que custa 999 mil euros. Sabe o que é que poderia comprar com esse dinheiro?

As 50 unidades do Nissan GT-R50 by Italdesign são um bom chamariz, pois o carro será uma raridade. Tem uma assinatura italiana famosa, o carro será produzido segundo as especificações do comprador, tem 720 CV e 780 Nm de binário, enfim, será sempre um carro colecionável. Porém… é um Nissan GT-R Nismo na essência. Ou seja, 999 mil euros é um bocadinho exagerado, verdade?

Com esse dinheiro pode comprar um Aston Martin V12 Speedster, um carro com motor V12, bilugar, sem tejadillho ou para brisas muiti na ideia do Ferrari Monza SP2 e do McLaren Elva. O motor debita 700 CV e tem 752 Nm de binário, mas olhando assim de repente, alguém olharia para o GT-R50 ao lado do V12 Speedster?

Com o dinheiro do Nissan GT-R50 by Italdesign, pode comprar um McLaren Senna, um carro muito mais entusiasmante com V8 de 4 litros a debitar 800 CV e 800 Nm de binário, chegando dos 0-100 km/h em 2,8 segundos e tocando os 340 km/h. Ah! e chama-se… Senna!

Com 1 milhão de euros, pode comprar um Lamborghini Aventador SVJ, um Lamborghini Urus e um Lamborghini Huracan Evo Spyder. Tudo carros que perto do GT-R50 by Italdesign nos fazem duvidar sobre as razões que levaram a Nissan a fazer este GT-R. E, confesse… esta combinação não é fácil de ser igualada, verdade?

O mais chocante é que com 1 milhão de euros você pode comprar um Ferrari 812 Superfast (V12 com 790 CV) e um Ferrari SF90 Stradale, o modelo híbrido da casa de Maranello com 990 CV! Wow! E ainda lhe sobre dinheiro para comprar uma garagem…

Também pode gastar 1 milhão de euros (vá lá… um nadinha mais) comprando uma gama de modelos Porsche. Ou seja, poderia juntar na garagem um 718 Spyder, um 718 Cayman GT4, um 911 Turbo S, um Taycan Turbo S, um Panamera Turbo S Hybrid, um Macan YTurbo e um Cayenne Turbo Hybrid.

Ou seja, com 1 milhão de euros pode comorar muitos outros carros diferentes e até mais impactantes que o Nissan GT-R50 by Italdesign. Mas nunca terá um carro tão exclusivo como este que será feito em apenas 50 unidades. Por isso, já sabe… se tem ai um milhão de euros a mais, diga que nos ajudamos a gastar esse dinheiro!