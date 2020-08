Diz a lei que um veículo parado em local da via pública mais de 30 dias consecutivos, estará em situação de estacionamento abusivo ou indevido e o veículo pode ser rebocado. Caso não seja possível rebocar, pode ser bloqueado até à sua remoção ou comparência do proprietário. Se não for reclamado nos 45 dias seguintes após a notificação do proprietário, é dado como abandonado e verte em favor do Estado ou da autarquia. Caso o carro esteja num estado que faça recear que não haverá a recuperação das despesas de remoção e depósito, o prazo reduz-se para 30 dias.

E se abandonar o carro, ele deve ter seguro, porque se não tiver, o veículo é apreendido e se num prazo de 90 dias não for reclamado e regularizada a situação, o carro é declarado perdido a favor do Estado. Ou seja, não é uma contraordenação omero facto de um veículo automóvel se encontrar estacionado na via pública sem ter seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Detalhando,o condutor coloca o seu veículo em situação de estacionamentoabusivosempre que:

a) Tem o veículo estacionado em zona de estacionamento paga (parquímetro) e excede em 2 horas o tempo regulamentar.

b) Tem o seu veículo emparquepago e não regulariza o estacionamento ao final de 5 dias.

c) Quando se tratar de um veículo compublicidade, reboque ou semi-reboque e viaturas industriais, estacionados na via pública, ininterruptamente, por tempo superior a 72 horas, ou em parque de estacionamento isento de pagamento, portemposuperior a 30 dias.

d) Tem o seu veículo estacionado na via publica por tempo superior a 30 dias, ininterruptamente.

e) O veículo se encontra naviapúblicaou em parque de estacionamento livre de pagamento, apresentando sinais de abandono ou impossibilidade de sair do local pelos seus próprios meios, por tempo superior a 48 horas ou 30dias, respetivamente.

f) Sempre que na via pública ou em parque de estacionamento isento de pagamento, o veículo apresente colados no vidross papéis quepromovamasuavenda.

g) Sempre que estacionado na via pública, o veículo não ostente as chapas de identificação dematrícula.

h) Sempre que esteja em local que dificulte ou não permita o acesso a propriedade de alguém.