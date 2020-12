Os incentivos à adesão aos automóveis elétricos são cada vez mais e com tempos de carregamento reduzidos e autonomias cada vez maiores, as desculpas e entraves à condução de um automóvel elétrico começam também a escassear.

No entanto, começa a surgir um novo problema para os condutores de veículos elétricos em todo o mundo, o roubo dos essenciais cabos de carregamento. Em Amesterdão, por exemplo, foram reportadas 21 ocorrências em apenas 2 semanas. Porém, a polícia refere que este não é um problema local, mas sim nacional.

E ao que parece é transversal a todas as marcas e modelos, ainda que o Tesla Model 3 seja um dos alvos preferidos. Não só por ser um dos modelos mais comuns, mas também porque no seguimento de algumas queixas de clientes, alguns cabos, em climas mais frios, ficavam presos ao carro porque o pino de bloqueio congelava e a solução da Tesla para este problema é um convite para os amigos do alheio.

Ao que parece, a solução da Tesla de manter o pino em movimento para que este não congele, permite que o roubo seja fácil nos momentos em que o cabo não está bloqueado na tomada de carregamento, ou seja, quando o pino se desloca para baixo. Ainda assim, o sistema do Model 3 ativa de imediato as câmaras se detetar movimento, mas ainda que registem o roubo, também registam os cabos a ir embora com o seu “novo dono”.