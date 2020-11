Quando se fala em Rolls-Royce rapidamente pensamos em luxo e requinte. A isto acrescenta-se uma personalização com cores clássicas ou, em alguns casos, completamente a preto. Porém, a marca de luxo britânica tem agora novas personalizações para quem quer ser visto no meio da multidão. As novas cores “Neon Nights”, disponíveis no Dawn, Wraith e Cullinan, são únicas e todas elas inspiradas na natureza. Começando pela “Lime Rock Green”, que reveste o Wraith, a Rolls-Royce foi buscar inspiração a um tipo de rã denominada “Australian Green Tree Frog”. Tal como o nome indica esta cor é verde lima.

Por outro lado, temos ainda o “Eagle Rock Red” no Dawn que pretende igualar a imagem de uma árvore nativa do Havai. Por fim, encontramos o “Mirabeau Blue” no Cullinan que é inspirada numa borboleta exótica nativa da América Central e do Sul. “As Neon Nights são uma trilogia vibrante da Rolls-Royce, onde a inspiração vem da natureza”, afirma a marca de luxo britânica. De referir ainda que todas as três unidades têm um revestimento interior a condizer com o exterior. Por fim, a Rolls-Royce revelou que apenas vão estar disponíveis nos Estados Unidos da América e que apenas vão ser produzidos 3 unidades de cada cor para o resto do mundo. Isto mostra que é em solo americano que se procura personalizações mais vistosas dos modelos da Rolls-Royce.