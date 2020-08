Depois do anúncio em março, a Rolls-Royce decidiu brindar-nos com as primeiras imagens da nova edição especial limitada a 50 unidades, Dawn Silver Bullet. Inspirado nos roadsters dos anos 20 do século passado, o novo descapotável de luxo destaca-se pela substituição dos lugares traseiros por duas bossas. Para além disso, recebe ainda uma cor única denominada Brewster Silver que contrasta da melhor forma com a pele bege que reveste o interior.

No que diz respeito a motor, a escolha não surpreende. Falamos do já conhecido 6.6 litros V12 bi-turbo que chega aos 570 cavalos de potência e 780 Nm de binário. Assim, o descapotável de luxo acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos. Por fim, a marca britânica decidiu não revelar o preço desta versão exclusiva, mas vai ser, certamente, elevado.