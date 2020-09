A Rolls-Royce apresentou o novo Ghost, o nome de maior sucesso da história da marca. Por fora decidiram manter a grande maioria das linhas pelas quais ficou conhecido, porém, com alguns retoques de modernismo. Destaque para a Spirit of Ecstasy que passa de um ornamento cromado para um plano em chapa no capot, e ainda, a nova assinatura de luzes. Tirando isso, é marcadamente um Ghost, o que demonstra uma evolução modesta.

No interior é onde o Rolls-Royce brilha, literalmente. Para além do tejadilho, surge também no tablier uma iluminação especial. No lugar do passageiro está a inscrição Ghost rodeado de mais de 850 “estrelas” individuais que garantem um toque de classe. No que diz respeito a digitalização, a Rolls-Royce não se poupou a esforços e inclui um painel de instrumentos digital com visual retro e ecrã central tátil onde se encontra o sistema de infotainment.

Curiosamente, a Rolls-Royce mantém um detalhe que é intemporal: o relógio analógico no tablier. Relativamente às portas, o novo Rolls-Royce Ghost garante um sistema elétrico que permite não só fechar a porta, mas também efetuar a abertura. Debaixo do capot, o Ghost recebe o motor V12 de 6.8 litros capaz de debitar 563 cavalos e 850 Nm de binário. Por fim, o preço começa aproximadamente nos 233 700 euros, antes de impostos.