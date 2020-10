Esta é, realmente, uma foto que não se vê todos os dias. Se já é difícil ver um Rolls-Royce Ghost e um Lamborghini Urus ao mesmo tempo, mais raro ainda é ver um acidente entre ambos! O pior é que os relatos do local indicam que o condutor do Ghost fugiu momentos depois de provocar este embate.

De acordo com o Express & Star, o Rolls-Royce Ghost foi o causador do acidente ao embater em dois carros, sendo o Lamborghini Urus o mais evidente. Ao que tudo indica o condutor do carro de luxo da Rolls-Royce não se encontrava nas melhores condições para conduzir e, apesar de ter fugido, a Force Response tem uma foto “dele”. Não há informação se existiam passageiros em ambos os veículos, mas aparentemente não existem feridos. O que acaba por ser positivo porque, quando olhamos para a imagem, percebemos que não foi um toque “meigo” principalmente pelos destroços visíveis no Ghost. Já o Lamborghini Urus ficou com a roda traseira direita ligeiramente deslocada, o que pode indicar problemas caros de resolver. Basicamente podemos falar de arranjos a rondar os 250 mil euros.

Fonte: Express & Star