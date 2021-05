Desde 2017, com o lançamento do Sweaptail, que a Rolls-Royce não nos mostrava um one-off feito à medida. Agora, depois de quatro anos de desenvolvimento, a marca britânica revelou o Boat Tail, um one-off inspirado no mundo náutico e pedido por um cliente com carteira “folgada”. Com sensivelmente 5.8 metros de comprimento, o Rolls-Royce está personalizado com um tom azul escuro que se estende entre a zona central da secção dianteira, capot e traseira, cor essa que contrasta da melhor maneira com um azul mais claro na restante carroçaria. Atrás, encontramos ainda um deck em madeira. Já a capota em tecido é totalmente removível, contudo, é necessário realizar o processo de forma manual e, na bagageira, encontramos um compartimento próprio para a guardar.

Tal como no exterior, também o interior combina couro de dois tons de azul com madeira semelhante à do deck. Relativamente a detalhes exclusivos, o dono pediu um mini frigorífico para guardar, por exemplo, um champanhe caro, enquanto os pratos de porcelana com aros de platina se encontram ao lado dos talheres de prata com o logo “Boat Tail” gravado. Como se isso não bastasse, o deck traseiro é uma verdadeira “caixinha de surpresas” visto que o mesmo inclui ainda um chapéu de sol, dois bancos e duas mesas. O Rolls-Royce Boat Tail “nasceu do desejo de celebrar o sucesso e criar um legado duradouro”, revelou Torsten Muller-Otvos, CEO da marca britânica.