A partir do dia 1 de julho de 2021, Anders Warming vai assumir o cargo de diretor de design da Rolls-Royce. Após mais de 20 anos de experiência em posições importantes na BMW, Mini, Borgward e Volkswagen, o designer decidiu criar a sua própria empresa em 2019, denominada Warming Design. “É um privilégio tremendo e uma experiência de humildade ser convidado para assumir esta função. Estou pessoalmente emocionado por ingressar na Rolls-Royce e totalmente comprometido com os desafios apresentados por esta grande e histórica marca rumo ao seu futuro”, comentou Anders Warming sobre o seu novo cargo.

Para Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-Royce Motor Cars, Warming vai ter um papel crucial para o futuro da marca. “É com grande prazer que ou as boas-vindas à família Rolls-Royce uma pessoa com a experiência e criatividade de Anders Warming. Como nosso diretor de design, terá um papel fundamental na definição do nosso rumo estético de futuro e na realização dos sonhos e aspirações dos nossos clientes. Anders vai juntar-se a nós numa altura em que caminhamos para a eletrificação total da nossa marca que moldará a Rolls-Royce nas próximas décadas. Vai enfrentar o desafio de defender os princípios fundamentais de design do próprio Sir Henry Royce, que nos guiou por mais de 100 anos”, disse o CEO da marca britânica.