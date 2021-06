A RML Group revelou, no mês passado, o exterior do RML Short Wheelbase, um carro com design inspirado no Ferrari 250 GT SWB. Agora, decidiram mostrar como vai ficar o interior que conjuga o visual do passado com equipamento do futuro. Assim, o volante vai ser ajustável em altura e longitude, enquanto os bancos vão poder ser ajustados em vários parâmetros. Quanto ao design, a empresa decidiu evitar os plásticos e construir os comandos “em casa”.

“Tinhamos um mantra “sem plástico” quando começamos a projetar o interior”, referiu Jonathan Bowen, diretor de design da RML. “Teria sido mais fácil economizar dezenas de milhares de libras ao comprar mostradores e comandos prontos a montar, mas eles não iam corresponder aos nossos padrões elevados. Assim, cada botão, comando e relógio vistos no Short Wheelbase foram feitos por medida e desenvolvidos internamente. Os mostradores cónicos vistos no painel são inspirados na relojoaria de última geração, e tudo o que se pode ver e tocar no habitáculo é alumínio, vidro ou couro”, acrescentou.

Para além disso, a RML desenvolveu ainda um sistema de infotainment exclusivo que “incorpora tudo o que se pode esperar num veículo moderno, como Apple Carplay, Android Auto e conectividade ao smartphone. O sistema pode ser completamente escondido e só aparecer no túnel central quando necessário”, explicou Bowen.