A RM Sotheby’s anunciou no seu website a venda de um fabuloso Porsche 911 RSR de 1973 pela módica quantia de, sensivelmente, 1,7 milhões de euros. Sim, leu bem. É verdade que não estamos perante um 911 vulgar, pois trata-se de um Carrera RSR com motor 2.8 litros e com produção limitada. Na altura apenas foram entregues 49 unidades a clientes.

Com o lançamento do 2.7 RS, a Porsche homologou esta versão com motor ligeiramente maior, mas que utilizava árvores de cames e êmbolos diferentes, bem como cabeças com duas velas por cilindro e válvulas maiores. A potência final são uns muito redondos e sonoros 300 cavalos.

Os travões são em tudo idênticos aos do icónico 917 e exteriormente destacam-se os novos guarda-lamas alargados e as jantes Fuchs. O RSR fez também uma dieta relativamente ao RS, pesando apenas 840 kg. Este 911 RSR, a título de curiosidade, tem o número de chassis 9113600614.