A RM Sotheby’s é uma das plataformas de maior nome no que diz respeito a leilão de automóveis. Perante isto, não é de estranhar que tenha feito uma parceria com a Ferrari para a criação de um dos leilões mais exclusivos dos últimos tempos: “Once in a Millennium”, que significa, uma vez num milénio. Isto porque o evento exclusivamente online serve para celebrar a marca de 1000 Grande Prémios da Scuderia Ferrari em Fórmula 1, algo que aconteceu em setembro no GP de Mugello. Assim, quem decidir participar no leilão vai ter à escolha 16 artigos exclusivos relacionados com a competição. De referir que o leilão vai decorrer entre 7 e 14 de dezembro.

Mas afinal, o que vai ser leiloado? Começamos por referir um “show car” do Ferrari SF1000 de Fórmula 1. Este carro é de escala verdadeira com a personalização referente aos 1000 GP. Para além disso, encontramos ainda três fatos e luvas assinadas por Charles Leclerc e Sebastian Vettel, os pilotos da Ferrari desta temporada 2020, mas também um fato assinado por Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher que, a título de curiosidade, vai ser piloto da Haas em 2021. Os “brindes” continuam com duas réplicas dos capacetes utilizados por Leclerc e Vettel utilizados no GP 1000 da Ferrari, sem esquecer duas peças do carro assinadas pelos pilotos.

Os fãs vão poder, igualmente, beneficiar de duas experiências que serão, muito provavelmente, inesquecíveis para quem as conseguir comprar. Serão entregues dois packs para duas pessoas de acesso VIP a um GP da temporada de 2021. Estas experiências incluem acesso “behind the scenes” de todos os trabalhos da equipa durante um fim de semana, dois passes para o Ferrari Formula 1 Club e um encontro exclusivo com os pilotos da Scuderia Ferrari em 2021, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Por fim, serão leiloados três packs para duas pessoas mais focados na história da Scuderia Ferrari. Os “felizardos” que conseguirem estes packs vão ter visita guiada à fábrica da Ferrari e centro de operações de competição em Maranello. Para além disso, vão poder observar uma corrida de Fórmula 1 em 2021 no Ferrari Gestione Sportiva. Este pack também inclui uma dormida em Maranello, uma visita ao Museo Ferrari e um encontro com os representantes da equipa.

“Scuderia Ferrari é única por ter participado em todas as temporadas do campeonato do mundo de Fórmula 1. Este ano, atingimos um marco histórico de competir no Grande Prémio 1000 realizado no circuito de Mugello, a nossa casa. Para celebrar a ocasião, os carros correram com uma pintura especial, com a cor do primeiro Ferrari construído em Maranello. Optamos por comemorar este marco com dois Show Car, um dos quais será leiloado através da RM Sotheby’s, enquanto o outro vai ficar connosco na Ferrari. É uma oportunidade incrível de adquirir um pedaço da história relacionada à equipa de maior sucesso nesta categoria do automobilismo”, refere Mattia Binotto, líder da Scuderia Ferrari.

Se está interessado, pode aceder ao leilão neste link.

Fonte: RM Sotheby’s