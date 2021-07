A Rivian R1T só vai chegar aos primeiros clientes em setembro.

Quando se pensava que as primeiras unidades da Rivian R1T iam chegar à estrada em julho, a marca decidiu adiar, mais uma vez, o lançamento. Segundo o CEO da marca, RJ Scaringe, as primeiras entregas só vão começar a ser realizadas em setembro e, como seria de esperar, a explicação não é diferente do adiamento anterior. Mais uma vez, a pandemia de covid-19 e a escassez de semicondutores estão na origem ao criarem problemas de produção dos modelos da start-up norte-americana. Seja como for, a Rivian assegura que está a tratar de forma mais cuidada possível da qualidade do produto e de todo o processo de validação para que o cliente receba o melhor possível.

De relembrar que a Rivian R1T chega numa edição especial denominada Launch Edition. Nesta versão, a pick-up elétrica está equipada com quatro motores elétricos e a bateria de nível intermédio que garante mais de 480 km de autonomia. Quanto ao preço, este começa nos 75 mil dólares. Só numa segunda fase de lançamento, em 2022, é que chegam as versões Adventure e Explore, bem como, a bateria de maior capacidade. De referir ainda que a start-up norte-americana já informou que a expansão para o mercado europeu está prevista já para 2022.