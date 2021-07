A Rivian, vista como uma rival da Tesla, pretende começar a vender os seus veículos elétricos na Europa a partir de 2022.

A Rivian, start-up de carros elétricos, lançou recentemente a pick-up R1T. Para além desta, será ainda lançada a versão SUV da pick-up que será denominado R1S. Numa altura em que apenas se encontram disponíveis no mercado norte-americano e canadiano, parece que a Rivian está interessada em “alargar os horizontes”. De acordo com o Rivian Owners Forum, a start-up enviou um email aos interessados no mercado europeu a informar que esperam expandir as vendas para a Europa no início de 2022.

Para já não há informações referentes às especificações para o mercado europeu, mas no norte-americano sabemos que será lançada na denominada Launch Edition, equipada com quatro motores e a bateria de nível intermédio que garante mais de 480 km de autonomia. Quanto ao preço, este começa nos 75 mil dólares (63 450€ com a taxa de conversão utilizada durante a redação do artigo). Com o objetivo de entrar com estrondo, esta será a versão mais cara e equipada da pick-up.

Em janeiro de 2022, chegam as restantes versões denominadas Adventure (exatamente o mesmo preço, mas com menos equipamento) e Explore (a mais acessível com preço a começar nos 57 105€), ambas com a mesma autonomia da Launch Edition. Contudo, nesta segunda fase de lançamento, a Rivian revela que vai chegar a versão com mais de 640 km de autonomia com as baterias de maiores dimensões.