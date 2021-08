Rumores apontam para conversações entre a Rivian e o Governo britânico para a criação de uma nova fábrica no continente europeu.

Atualmente, a Rivian está a poucos dias de lançar no mercado a tão aguardada pick-up elétrica R1T. No entanto, a start-up norte-americana já pensa no segundo modelo que, segundo aponta a Sky News, poderá ser construído fora do solo americano. A mesma fonte revelou que a direção da Rivian está em conversações com o Governo britânico sobre a possibilidade de construção de uma fábrica em Briston.

Ainda assim, há rumores que indicam que estão a acontecer, em simultâneo, conversações na Alemanha e Países Baixos. Seja qual for o local escolhido, o grande objetivo da Rivian é expandir ações para fora dos Estados Unidos da América, de “olhos postos” numa possível entrada no mercado europeu. Nestas instalações será produzido o SUV elétrico R1S que será, a nível técnico, idêntico à pick-up elétrica R1T.

Fonte: Sky News