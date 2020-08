A Rivian pretende lançar uma nova Pick-up que, ao que tudo indica, será a grande rival da Tesla Cybertruck. De facto, a start-up norte-americana tem depositado todas as fichas num futuro eletrificado que faça frente à marca liderada por Elon Musk. Perante isto, a comunicação norte-americana deu conta de que a Rivian contratou Nick Kalayjian como vice-presidente executivo de engenharia e produto. Para quem não sabe, Nick passou mais de uma década na Tesla, contudo, não veio diretamente da Tesla para a Rivian, isto porque saiu em 2018 para trabalhar noutra empresa.

Seja como for, o novo vice-presidente executivo de engenharia e produto tem um longo historial com carros elétricos e, segundo a conta pessoal do LinkedIn, esteve envolvido no desenvolvimento do Tesla Model S. Por fim, de referir que Nick Kalayjian vai substituir Mark Vinnels, um ex-executivo da McLaren que se juntou à Rivian em 2017.