A Rimac anunciou que vai apresentar amanhã (1 de junho) a versão final do protótipo C_Two. Para além disso, vamos também conhecer o nome do protótipo apresentado em 2018 no Salão Automóvel de Genebra. De relembrar que o hipercarro elétrico está equipado com quatro motores elétricos, um por roda, que debitam uma potência combinada de 1914 cv e 2300 Nm de binário. Com estes números, a empresa croata promete acelerações dos 0 aos 100 km/h em menos de 2 segundos e uma velocidade máxima superior a 400 km/h. Os motores elétricos vão ser alimentados por uma bateria de 120 kWh que garantem uma autonomia anunciada de 550 km. Por fim, o hipercarro da Rimac vai conhecer sensivelmente 150 unidades e cada uma delas vai custar bem mais de 1 milhão de euros.