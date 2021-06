Depois de vários teasers, a Rimac revelou, finalmente, todas as informações do novo hipercarro elétrico e, inclusive, o nome: Nevera. Esta que é a versão final do protótipo C_Two que tem sido desenvolvido nos últimos 3 anos, mantém grande parte dos argumentos técnicos que já conhecíamos. De facto, os quatro motores elétricos, um por roda, debitam 1914 cv e 2360 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 1,85 segundos. Já dos 0 aos 300 km/h só são necessários 9,3 segundos, um valor que é, segundo a Rimac, 2,5 segundos mais rápido do que originalmente programado. Já a velocidade máxima é de 412 km/h.

Os quatro motores elétricos são alimentados por uma bateria de 120 kWh com um design em “H”, capacidade suficiente para garantir 550 km (WLTP) de autonomia. A Rimac faz questão de referir que a bateria é um dos elementos estruturais do chassis monocoque do Nevera, detalhe este que aumenta a rigidez em 37% e permite uma distribuição de peso em 48:52 (dianteira:traseira).

Perante tamanha potência, a Rimac decidiu substituir os tradicionais sistemas de controlo de tração e de estabilidade pelo denominado “Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2” (R-AWTV-2). “O nosso conversor de binário permite um novo nível de calibração da motorização”, explica Miroslav Zrncevic, condutor de testes e desenvolvimento da Rimac. De acordo com a marca, esta tecnologia permite que o Nevera possa fazer drift, mas também garante o máximo de aderência às quatro rodas, quando necessário. Graças aos quatro motores, o condutor também pode alterar a distribuição de binário, criando uma espécie de tração “personalizada a gosto” do condutor.

No interior, o Rimac Nevera apresenta um design minimalista com os dos lugares divididos por uma consola central. Destaque ainda para o painel de instrumentos digital e a inclusão de um ecrã central tátil que transmite as informações do sistema de infotainment. Por fim, a Rimac só vai produzir 150 unidades do Nevera em três especificações distintas: GT, Signature e Timeless. Todas as unidades vão ser testadas e assinadas por Mate Rimac, fundador da marca e o preço começa nos 2 milhões de euros.