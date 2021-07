Richard Hammond vai vender estes veículos para ajudar a financiar o novo negócio de restauro denominado “The Smallest Cog”.

No próximo dia 1 de agosto, a Silverstone Acutions vai realizar um leilão denominado “The Classic at Silverstone”. Entre as várias “estrelas” que procuram novo dono, os licitadores vão encontrar 8 veículos da coleção pessoal de Richard Hammond, um dos três apresentadores do programa The Grand Tour. Isto porque, Hammond está a avançar para uma nova aventura, denominada “The Smallest Cog”, um negócio de restauro de veículos clássicos. Esta venda está intimamente ligada com isto porque os fundos adquiridos serão canalizados para financiar o negócio.

“É com o coração pesado que eles [veículos] partem, isto porque têm um grande valor sentimental pessoal, mas vão financiar o desenvolvimento do negócio e vão dar vida a inúmeros outros clássicos”, refere Richard Hammond. Quanto aos veículos a leilão, falamos de um Bentley S2, Porsche 911T de 1969 e Lotus Esprit Sport 350 (a unidade número 5 de 48 produzidas). Serão ainda vendidas cinco motas: Sunbeam Model 2 de 1927, Velocette KSS MK1 de 1932, Moto Guzzi Le Mans de 1977 e duas outras motas que comprou quando completou o seu 40º e 50º aniversário. De referir que todos os veículos vão ser leiloados sem reserva.

Fonte: Silverstone Auctions