Para quem não conhece, a Rezvani é uma marca norte-americana que ficou conhecida após o lançamento do Rezvani Tank, um SUV com especificações militares e motor do Dodge Demon com 1000 cavalos. Este tem um preço estratosférico e algumas personalidades conhecidas, como é o caso do ator Jamie Foxx, decidiram comprar um. No entanto, parece que vai haver uma nova solução para os fãs deste tipo de veículos e será, de acordo com o próprio fabricante, “o Deus de todas as pick-ups”.

A foto mostra que será um 6×6 e será uma versão ainda mais extrema do Tank. Para além disso, afirma que a denominada Hercules será “a pick-up com seis rodas mais potente do planeta Terra”. Com estas palavras fortes ficamos todos curiosos para ver o produto final que deve assumir um visual com inspiração militar. De referir que é devido à pandemia que ainda não conhecemos a Hercules, isto porque a apresentação estava marcada para o verão de 2020. Para quem está interessado em gastar, muito provavelmente, mais de 1 milhão de euros numa pick-up, saiba que já é possível fazer reserva, basta realizar um depósito de 266 dólares (cerca de 227 euros).