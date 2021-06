A criação do Grupo Stellantis deu a marcas como a Lancia uma oportunidade de se revitalizarem. Agora, Jean-Pierre Ploué, chefe de design da Stellantis, vai supervisionar a vertente estilística da marca a pensar nos próximos anos. “O renascimento da Lancia apresenta-se como um desafio entusiasmante. A Lancia é uma marca icónica e será reintegrada no seu posicionamento histórico na Europa, alicerçando-se no seu enorme potencial”, refere Ploué. Para tal, o francês vai contar com uma equipa de jovens talentos na área de design.

“Quero dar as boas-vindas a Jean-Pierre Ploué. Estou muito confiante de que conseguiremos tirar partido de uma equipa de profissionais tão diversificada, que irá trabalhar em conjunto para o sucesso da Lancia”, comenta Luca Napolitano, CEO da Lancia.