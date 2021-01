António Costa anunciou que o valor elevado de casos de covid-19 nos últimos dias, mais 9927 novos casos na quinta-feira, obrigou a novas restrições de fim de semana. Assim, entre as 23 horas de hoje (sexta-feira 8 de janeiro) e as 5 horas de segunda-feira (11 de janeiro) é proibido circular entre concelhos em 253 municípios do país. Esta medida “só não se aplica em 25 concelhos, em que o número de novos casos é inferior a 240”, explicou o Primeiro Ministro. Os municípios não abrangidos são: Alcoutim; Aljezur; Almeida; Arronches; Barrancos; Carrazeda de Ansiães; Castanheira de Pêra; Castelo de Vide; Coruche; Ferreira do Alentejo; Freixo de Espada à Cinta; Lagoa; Manteigas; Monchique; Odemira; Pampilhosa da Serra; Proença-a-Nova; Resende; Santiago do Cacém; Sardoal; Sernancelhe; Sines; Torre de Moncorvo; Vila de Rei e Vila do Bispo.

Para além disso, é proibida a circulação na via pública a partir das 13 horas no sábado e domingo. Costa referiu ainda que na próxima semana “provavelmente teremos de adotar medidas mais restritivas”, deixando em cima da mesa a possibilidade de voltarmos a ter um confinamento como o de março de 2020.