A Câmara de Lisboa comunicou que na próxima segunda-feira (31 de agosto) vão começar as obras de repavimentação da Segunda Circular. Se costuma percorrer esta estrada, sabe que a mesma se encontra bastante degradada e as reclamações são frequentes. Os trabalhos vão custar 4,6 milhões de euros à autarquia e devem decorrer durante dez meses. O objetivo é repavimentar um total de dez quilómetros de via, bem como, melhorar a sinalização.

Para além disso, informam que os trabalhos vão ser divididos em duas fases. Em primeiro vão dar maior importância ao troço que liga o aeroporto a Benfica, enquanto na segunda, será o sentido contrário.

Mais indicam que os trabalhos vão decorrer durante a noite no período entre as 21 e as 6h nos dias úteis. De referir ainda que “pontualmente aos fins-de-semana, com condicionamento das vias e acessos de forma faseada, os quais serão assinalados e comunicados no decorrer da obra”.