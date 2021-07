O renovado Volvo XC60 chega ao mercado português com um preço base de 59 817€.

A Volvo anunciou a chegada do renovado XC60 ao mercado português. Disponível com motorizações híbridas plug-in (T6 ou T8) e mild hybrid, pode estar equipado com quatro níveis de equipamento: Momentum, Inscription, R-Design e Polestar Engineered. A marca sueca revela ainda que o Volvo XC60 tem um preço base de 59 817€. Tal como já tínhamos revelado em março, altura em que esta renovação foi apresentada, o modelo mais vendido da marca sueca em 2020 recebe uma nova grelha e para-choques redesenhados, bem como novas soluções no que diz respeito a jantes.

Para além disso, no interior encontramos um importante reforço tecnológico. De facto, o XC60 vai receber o novo sistema de infotainment com base Android e desenvolvido em parceria com a Google, uma solução já apresentada noXC40 Recharge P8ouC40 Recharge. Este vai incluir várias apps presentes nos smartphones da atualidade, como é o caso de Google Maps ou Spotify. No interior, encontramos ainda novas cores e materiais para personalizar o SUV a gosto. A Volvo anuncia que o renovado XC60 vai começar a ser produzido em maio, com as primeiras entregas previstas para o verão. Por fim, também o S90 e V90 vão passar por uma atualização semelhante e ambos vão receber o novo sistema de infotainment.